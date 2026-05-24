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Die Natur ist sein Daheim

  24.05.2026 Persönlich
Ronnj Ackermann lebt für die Musik und das Waidwesen. Foto: Hans Zemp
Ronnj Ackermann lebt für die Musik und das Waidwesen. Foto: Hans Zemp

Ronnj Ackermann liebt aber auch das Gesellige

Musik und Jagd sind seine Domänen. Der Wegenstetter Ronnj Ackermann ist am liebsten draussen in der Natur, beobachtet und freut sich an der Ruhe, die er dort antrifft. Aber auch das Musizieren und die Geselligkeit bedeuten ihm sehr ...

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