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«Die Nachfrage nach Getränken ist derzeit sehr hoch»

  02.07.2026 Rheinfelden
Der Absatz läuft: Bei Feldschlösschen gibt es derzeit viel zu tun. Foto: zVg
Der Absatz läuft: Bei Feldschlösschen gibt es derzeit viel zu tun. Foto: zVg

Bei Feldschlösschen wird rund um die Uhr gearbeitet Heisse Temperaturen, Fussball-WM und viele Veranstaltungen: Die Nachfrage nach Bier und Mineralwasser ist derzeit hoch.

Valentin Zumsteg

Das Wetter macht durstig – und das schon seit Wochen. Das merkt die Brauerei ...

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