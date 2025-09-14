Immobilien
«Die Musikkultur soll in unseren Gemeinden erhalten bleiben»

  14.09.2025 Persönlich
«Es gab in all der Zeit noch keinen einzigen Tag, an welchem ich nicht gerne zur Arbeit ging», erklärt Valentin Sacher. Foto: zVg
«Es gab in all der Zeit noch keinen einzigen Tag, an welchem ich nicht gerne zur Arbeit ging», erklärt Valentin Sacher. Foto: zVg

Seit zwanzig Jahren Musikschulleiter: Valentin Sacher

2005 bewarb sich Valentin Sacher als Schlagzeuglehrer an der Musikschule in Zeiningen. Der damals 24-Jährige wurde dann nicht nur Schlagzeuglehrer, sondern auch Schulleiter.

Janine Tschopp

«Diese ...

