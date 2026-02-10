Die musikalischen Ziele sind gesetzt

147. Generalversammlung der Stadtmusik Laufenburg

Die Stadtmusik Laufenburg sucht aktuell nach einem neuen Dirigenten. Bis zur Neubesetzung dieser wichtigen Aufgabe übernimmt Reto Näf aus Wölflinswil. Die Stadtmusik blickte an ihrer GV nicht nur auf ein aktives Vereinsjahr 2025 zurück, es gab auch einen Ausblick auf das abwechslungsreiche Vereinsleben 2026.

Ende Januar fand in den Räumlichkeiten der «Kultschüür» die 147. Generalversammlung der Stadtmusik Laufenburg statt. Nach einem vorzüglichen Essen schritt man zu den üblichen Geschäften. In seinem Jahresbericht liess der Präsident Michael Vögeli die vielen musikalischen und kameradschaftlichen Ereignisse nochmals Revue passieren, wobei das Jahreskonzert, die Teilnahme am Musiktag in Sulz mit dem Tagessieg in der Parademusik sowie das Führen der Hela-Beiz und das Jubilarenkonzert zu den Höhepunkten im verflossenen Jahr zählten.

Ein bewegtes Vereinsjahr

Nach nur rund eineinhalb Jahren Zusammenarbeit musste sich die Stadtmusik auf Ende Jahr aus verschiedenen Gründen von ihrem Dirigenten trennen. Das hat zur Folge, dass das traditionelle Jahreskonzert im Frühling nicht stattfinden wird. Der Vorstand und die Musikkommission setzten jedoch alles daran, dass schnellstmöglich ein Projektdirigent gefunden werden konnte, der den Verein kurzfristig übernimmt. Mit Reto Näf aus Wölflinswil, einem erfahrenen und bestens qualifizierten Dirigenten, konnte ein musikalischer Leiter verpflichtet werden, der dem Verein bis Ende Juni als Dirigent vorstehen wird. Man darf die Verpf lichtung von Reto Näf mit Fug und Recht als absoluten Glücksfall bezeichnen.

Um die Nachfolge des Projektdirigenten zu sichern, wurde eine Dirigentenkommission ins Leben gerufen, damit die zukünftige musikalische Leitung nahtlos weitergeführt werden kann.

Mit positiven Gefühlen in die Zukunft

Für das kommende Vereinsjahr hat sich der Verein wiederum einige musikalische Ziele gesetzt. Dazu gehören unter anderem: Die Teilnahme am Fasnachtsumzug, die Prozession «San Giuseppe» und die Teilnahme am Eidg. Musikfest vom 14./15. Mai in Biel sowie ein Ständchen anlässlich der Konfirmation. Des Weiteren ist der Verein wiederum aktiv an der Hela und auch ein Jubilarenkonzert im November steht erneut auf dem Jahresprogramm. Abgeschlossen wird das Vereinsjahr mit einem Kirchenkonzert am 3. Adventssonntag, dem 13. Dezember.

Wahlen, eine Neuaufnahme und Ehrungen

Im Turnus von zwei Jahren müssen der Vorstand und die Mitglieder der Musikkommission wiedergewählt werden. Da es keine Änderungen zu verzeichnen gab, wurden alle mit grossem Applaus in ihren Ämtern bestätigt. Erfreulicherweise durfte mit der Klarinettistin Marlen Amsler ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen werden. Für 60 Jahre aktives Musizieren durfte Viktor Erhard die Ehrung zum CISM-Veteranen des Internationalen Musikbundes entgegennehmen. Die Medaille wird ihm durch den Kantonalvorstand im September in Boswil übergeben. Zudem wurde Kurt Obrist für 20 Jahre Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach Dankesworten an die Stadt Laufenburg, an alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Gönner, konnte der Präsident kurz nach 22 Uhr die speditiv verlaufene GV schliessen. (mgt)