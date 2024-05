Die Mitglieder im Zentrum

Mitgliederanlässe Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal führte kürzlich ihre Mitgliederanlässe in Frick und in Gansingen durch. Die Genossenschafter wurden über das Geschäftsjahr 2023 und Aktualitäten der Bank informiert, sowie mit Comedy, Zauberei, Musik unterhalten und kulinarisch verwöhnt.

Rund 2000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie 450 Kinder durfte die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal an insgesamt vier Mitgliederanlässen begrüssen. Die Gäste wurden über das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 und Aktualitäten der Bank informiert, kulinarisch verwöhnt und durch abwechslungsreiche Showeinlagen unterhalten. Die Raiffeisenbank möchte auch in Zukunft nah bei den Leuten sein und Mehrwert schaffen. Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung, veranschaulichte auf der Bühne anhand eines Mehrwert-Barometers eindrücklich, dass allein im letzten Jahr 3.8 Millionen Franken an die Genossenschafter und die Region Oberes Fricktal zurückgeflossen sind. Ausserdem investierte die Bank in Nachhaltigkeitsprojekte, förderte mit Sponsoringbeiträgen die kulturelle Vielfalt in der Region und ermöglichte zahlreiche Erlebnisvorteile für die Mitglieder.

An der diesjährigen Urabstimmung vom 4. April bis 6. Mai standen wichtige Traktanden für die nachhaltige Ausrichtung der Raiffeisenbank im Fokus, wie etwa die Totalrevision der Statuten. Rund 1900 Mitglieder haben ihre Stimme abgegeben und sämtlichen Traktanden mit grossem Mehr zugestimmt.

Über 15 000 Genossenschafter

Damit auch in Zukunft möglichst viele Genossenschafter/innen von den Angeboten der Bank profitieren können, hat sich der Verwaltungsrat und die Bankleitung einige Gedanken zur künftigen Ausrichtung der Mitgliederanlässe gemacht. Denn nicht alle der über 15 000 Mitglieder wollen oder können solche Grossveranstaltungen besuchen. «Künftig werden wir die Mitgliederanlässe im Zwei-Jahres-Rhythmus abwechselnd mit einer Gutscheinaktion durchführen. Wir sind überzeugt, mit diesem Turnus ein mehrheitsfähiges Angebot zu etablieren, von dem noch mehr Mitglieder profitieren können.», erläuterte Erwin Schwarb, Präsident des Verwaltungsrates der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Im Jahr 2025 wird deshalb – ähnlich wie während der Corona-Pandemie – eine Gutscheinaktion für alle Mitglieder lanciert und über die Aktualitäten der Bank mittels digitaler Wege informiert. Die nächsten Mitgliederanlässe finden anschliessend im Jahr 2026 statt.

Wechsel im Verwaltungsrat

Mit Erwin Schwarb und Oscar Elias wurden zwei langjährige Verwaltungsratsmitglieder verabschiedet und verdankt. Beide waren 18 Jahre im Einsatz für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Als neuer Präsident des Verwaltungsrates rückt der bereits seit einem Jahr amtierende Thomas Waldmeier nach. Ebenfalls wurden die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Stefan à Porta, Roger Erdin, Billy Kneubühl und Renate Waldmeier an der Urabstimmung für die vierjährige Amtsperiode bis 2027 bestätigt.

Am Freitag sorgte der sympathische Vollzeithumorist «Schösu» in der Turnhalle in Gansingen für lustige und fröhliche Comedy-Unterhaltung. Gleichzeitig verzauberte Marc Haller als «Erwin aus der Schweiz» das Publikum im Zirkuszelt in Frick.

Musikalisch ging es am Samstag und Sonntag zu und her: Während der Samstag den Erwachsenen gehörte, und Mundart-Sänger «Ritschi» mit seinen brandneuen Songs die Gäste von den Stühlen riss, standen am Sonntag die Jüngsten im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den bekannten «Schwiizergoofe» durften sie beim Familienanlass zu den grössten Goofe-Hits singen und ausgelassen tanzen. (mgt/nfz)