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Die Mischung macht’s

  21.07.2026 Fricktal
Am BASF-Standort in Kaisten konnten Kinder mit echten Laborgeräten experimentieren. Foto: zVg
Am BASF-Standort in Kaisten konnten Kinder mit echten Laborgeräten experimentieren. Foto: zVg

«FerienSpass 2026» hat im ganzen Fricktal Freude bereitet

So vielfältig das Angebot der drei Ferienspass-Organisationen, so einheitlich positiv und freudig sind die Rückmeldungen, die bei Karin Mahrer im Bezirk Rheinfelden, bei Joëlle Tobler und Sarah Laneri in den Regionen Frick und ...

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