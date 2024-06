Am 9. Juni fuhr die Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof voller Enthusiasmus an den Aargauischen Musiktag nach Rohrdorf. Um 9.36 Uhr folgte der Konzertvortrag, an welchem die MG das anspruchsvolle Stück «Saint-Saëns Variations» von Philipp Sparke unter der Leitung von Svend König spielte. Ohne grosse Verschnaufpause folgte um 11.21 Uhr die Marschmusikparade, wo der Marsch «Slaidburn» von William Rimmer zum Besten gegeben wurde, was tolle 84.25 Punkte einbrachte. Mit dieser Punktzahl erspielten sich die Fricktaler den 3. Platz im gesamten Paradewettbewerb vom Sonntag. Das besondere Highlight des Tages: der Festakt mit der Ehrung des langjährigen Mitglieds Ulrich Schönauer. Er wurde für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt, «was für eine unglaubliche Leistung heutzutage! Bravo Ueli!» (mgt) Foto: zVg