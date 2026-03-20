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Die MG Wölflinswil-Oberhof in Davos

  20.03.2026 Wölflinswil
Sonne, Schnee und gute Laune – ideale Voraussetzungen für ein Skiweekend. Foto: zVg
Sonne, Schnee und gute Laune – ideale Voraussetzungen für ein Skiweekend. Foto: zVg

Bei frühlingshaftem Wetter verbrachte die Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof Ende Februar ihr Skiweekend in Davos. Ob auf der Skipiste oder auf Wanderwegen, es gab stets etwas zu lachen und die Kameradschaft wurde in vollen Zügen gepflegt. (mgt)

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