Die MG Wölflinswil-Oberhof in Davos

Die MG Wölflinswil-Oberhof in Davos20.03.2026 Wölflinswil
Bei frühlingshaftem Wetter verbrachte die Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof Ende Februar ihr Skiweekend in Davos. Ob auf der Skipiste oder auf Wanderwegen, es gab stets etwas zu lachen und die Kameradschaft wurde in vollen Zügen gepflegt. (mgt)
Bei frühlingshaftem Wetter verbrachte die Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof Ende Februar ihr Skiweekend in Davos. Ob auf der Skipiste oder auf Wanderwegen, es gab stets etwas zu lachen und die Kameradschaft wurde in vollen Zügen gepflegt. (mgt)
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