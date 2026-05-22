Die MG Möhlin überzeugt in Biel

Nach intensiver Vorbereitung reiste die Musikgesellschaft Möhlin am Auffahrtstag an das Eidgenössische Musikfest (EMF) nach Biel. In der Kategorie Harmonie 3. Klasse überzeugte der Verein die Jury und das mitgereiste Publikum.

Eidgenössisches Musikfest

Nach intensiver Vorbereitung reiste die Musikgesellschaft Möhlin am Auffahrtstag an das Eidgenössische Musikfest (EMF) nach Biel. In der Kategorie Harmonie 3. Klasse überzeugte der Verein die Jury und das mitgereiste Publikum.

Am Auffahrtstag starteten 43 Musikantinnen und Musikanten der MG Möhlin voller Vorfreude die Reise nach Biel. Da das Eidgenössische Musikfest nur alle fünf Jahre stattfindet, ist die Teilnahme für jeden Musikverein ein besonderes Highlight.

Unter der Leitung von Dirigent Markus Tannenholz trugen sie zuerst in der Pauluskirche das Aufgabenstück «Bouffonnerie» vor. Mit spürbar mehr Selbstvertrauen und weniger Nervosität folgte im A nschluss das anspruchsvolle Selbstwahlstück «The Witch and the Saint». Später konnte die MG Möhlin ihren Marsch «Fahrt’s Marsch» am Paradewettbewerb im Trockenen präsentieren und sicherte sich eine gute Bewertung.

Die Gemeinde Möhlin bereitet der Musikgesellschaft einen gebührenden Empfang. Am kommenden Dienstag, 26. Mai, um 19 Uhr, wird der Verein auf dem Gemeindehausplatz offiziell begrüsst und geehrt. Die Musikgesellschaft Möhlin wird den Anlass musikalisch umrahmen und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher aus der Bevölkerung, die diesen Moment mit ihnen teilen möchten. (mgt)