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Die MG Möhlin überzeugt in Biel

  22.05.2026 Möhlin
Die MG Möhlin war eine von rund 150 Vereinen mit schätzungsweise 6000 Musikanten in Biel. Foto: zVg
Die MG Möhlin war eine von rund 150 Vereinen mit schätzungsweise 6000 Musikanten in Biel. Foto: zVg

Eidgenössisches Musikfest

Nach intensiver Vorbereitung reiste die Musikgesellschaft Möhlin am Auffahrtstag an das Eidgenössische Musikfest (EMF) nach Biel. In der Kategorie Harmonie 3. Klasse überzeugte der Verein die Jury und das mitgereiste Publikum.

 Am ...

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