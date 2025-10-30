Die lustigsten und klügsten Ladies des Landes

«Female Trouble – Unsere Tage sind gekommen» bedeutet zwei Abende im Schützenkeller in Rheinfelden mit einer exzellenten Auswahl der unterhaltsamsten Bühnen-Frauen kuratiert und moderiert von Betty Dieterle. Erleben Sie sieben Kabarettistinnen mit den neusten, lustigsten ...

«Female Trouble – Unsere Tage sind gekommen» bedeutet zwei Abende im Schützenkeller in Rheinfelden mit einer exzellenten Auswahl der unterhaltsamsten Bühnen-Frauen kuratiert und moderiert von Betty Dieterle. Erleben Sie sieben Kabarettistinnen mit den neusten, lustigsten und interessantesten Auszügen aus ihren Solo-Programmen.

Wer sagt, dass Frauen nicht lustig sind? Dass Frauen sich schwer tun mit dem Humor? Der kann sich bei «Female Trouble» vom absoluten Gegenteil überzeugen lassen: Am 4. November, 20 Uhr, treten Lisa Brunner (Publikumspreis Swiss Comedy Awards), Stefanie Grob (diverse Preise) und Stefanie Alder (nominiert für Swiss Comedy Award) auf. Den Fasnachtsbeginn, am 11. November, 20 Uhr, gestalten Rebekka Lindauer, Jovana Nikic und Gina Walter. (mgt)

Tickets sind online via Eventfrog und an den Rezeptionen der Schützen Hotels erhältlich.