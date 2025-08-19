Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Die Leute geniessen die kubanische Atmosphäre»

  19.08.2025 Rheinfelden
Umtriebig: «Ich sehe noch viel Potential», sagt Natascha Nikolic. Fotos: Valentin Zumsteg
Umtriebig: «Ich sehe noch viel Potential», sagt Natascha Nikolic. Fotos: Valentin Zumsteg

Das Wetter hat nicht immer mitgespielt

Es ist die erste Saison für Natascha Nikolic und ihr Team im Bistro der Badi und der Kunsteisbahn Rheinfelden. Die 36-Jährige setzt auf kubanische Lebensfreude – auch wenn sich das Wetter in den letzten Wochen nicht immer sehr ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote