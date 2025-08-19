«Die Leute geniessen die kubanische Atmosphäre»

Es ist die erste Saison für Natascha Nikolic und ihr Team im Bistro der Badi und der Kunsteisbahn Rheinfelden. Die 36-Jährige setzt auf kubanische Lebensfreude – auch wenn sich das Wetter in den letzten Wochen nicht immer sehr ...

Das Wetter hat nicht immer mitgespielt

Es ist die erste Saison für Natascha Nikolic und ihr Team im Bistro der Badi und der Kunsteisbahn Rheinfelden. Die 36-Jährige setzt auf kubanische Lebensfreude – auch wenn sich das Wetter in den letzten Wochen nicht immer sehr sommerlich präsentierte.

Valentin Zumsteg

Schönes Wetter, über 30 Grad: Die Leute stehen Schlange vor der Kasse des Strandbads Rheinfelden. Beim Besuch der NFZ herrscht Hochbetrieb, sowohl im Wasser als auch beim Kiosk. «Ich bin zufrieden, wie es läuft, aber ich sehe noch viel Potential», sagt Natascha Nikolic. Sie hat auf diese Saison den Gastrobetrieb der KuBa Freizeitcenter AG, welche die Badi und die Kunsteisbahn betreibt, übernommen. Nikolic, die mit einem Kubaner verheiratet ist, setzt dabei auf karibisches Lebensgefühl und nennt den Betrieb «Kuba Bistro». Das ist so etwas wie das Alleinstellungsmerkmal der Rheinfelder Badi-Gastronomie. «Das passt doch zum Ku-Ba Freizeitcenter», erklärt die umtriebige Unternehmerin.

«Das Wetter ist eine Herausforderung»

Auch wenn es derzeit rund läuft und sich das Wetter von seiner sommerlichsten Seite zeigt, war die Saison bisher nicht ganz einfach. «In den Sommerferien hat es leider sehr viel geregnet. Das kann man fast nicht mehr aufholen. Das Wetter ist für einen saisonalen Betrieb wie unseren immer eine Herausforderung», so Nikolic. Positiv waren die Schwimmkurse in dieser Zeit, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben immer im Bistro gegessen.

«Mittlerweile ist es uns gelungen, eine Stammkundschaft aufzubauen, die unser Angebot sehr schätzt.» Beliebt bei den Besucherinnen und Besuchern sind neben den obligaten Pommes Frites auch die hausgemachte Patisserie sowie die Hamburger, Pouletspiesse und der Eiskaffee, erklärt Nikolic. «Der Renner sind unsere eigenen Gelati. Die kommen sehr gut an.» Das Bistro bietet zwei Festanstellungen, daneben sind zahlreiche Aushilfen und Studenten, die stundenweise helfen, im Einsatz. «Wir haben ein tolles Team», sagt Nikolic.

Tanzen in der Badi

Für den August hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht: Jeden Sonntag gibt es ein Latino-Buffet, dazu legt ein DJ ab 13 Uhr Musik auf und um 15 Uhr wird ein Gratis-Tanzworkshop geboten. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. «Wir haben im Juni schon einmal ein Latino-Buffet mit Musik und Tanz angeboten, das kam sehr gut an. Die Leute geniessen die kubanische Atmosphäre», erzählt Nikolic. Waren die Leute beim Workshop anfangs noch zurückhaltend, haben schliesslich viele mitgemacht und mitgetanzt.

Nikolic hofft für den Rest der Saison auf weiterhin schönes Wetter: «Es dürfen gerne noch ein paar Hitzetage kommen.»