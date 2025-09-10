Immobilien
«Die Leute auf den Bierbänken riefen uns zu»

  10.09.2025 Persönlich
«Er gab alles», sagt Irina Schweighoffer-van Bürck lachend und meint ihren Mann Martin Schweighoffer, als er ihr den Heiratsantrag machte. Foto: zVg
Irina Schweighoffer-van Bürck, Teamplayerin im Wegenstettertal

Irina Schweighoffer-van Bürck bringt als Pfarrerin frischen Wind und neue Ideen ins Wegenstettertal. Beim Aargauer Kirchenfest wird sie für einmal einen traditionellen Predigt-, Orgel- und ...

