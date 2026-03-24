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Die letzte Saison vor dem grossen Umbau

  24.03.2026 Rheinfelden
Im Fricktaler Museum ist vieles in Bewegung: Stella Barmettler Wälti (links) und Kathrin Schöb. Foto: Valentin Zumsteg
Im Fricktaler Museum ist vieles in Bewegung: Stella Barmettler Wälti (links) und Kathrin Schöb. Foto: Valentin Zumsteg

Zwischen Abschied und Aufbruch: historische Veränderungen im Fricktaler Museum Rheinfelden

Für rund zwölf Millionen Franken wird das Fricktaler Museum in den kommenden Jahren umgebaut und neugestaltet. Am Donnerstag beginnt die letzte Saison vor der grossen Erneuerung.

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