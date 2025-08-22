Die Legende vom guten Präsidenten

Laufenburg: «club de cinéma» Zurzeit werden die Medien vom aktuellen US-Präsidenten beherrscht, da lohnt es sich doch auf einen der wichtigsten historischen Politiker zurückzublicken, auf Abraham Lincoln, den bis heute einf lussreichsten Präsidenten der ...

Laufenburg: «club de cinéma»



Zurzeit werden die Medien vom aktuellen US-Präsidenten beherrscht, da lohnt es sich doch auf einen der wichtigsten historischen Politiker zurückzublicken, auf Abraham Lincoln, den bis heute einf lussreichsten Präsidenten der USA. Nach einer kurzen Sommerpause wird in der Kultschüür der Film «Lincoln» von Regisseur Steven Spielberg mit Daniel Day-Lewis und Sally Field präsentiert. Diese Film-Biographie wurde unter anderem mit zwei Oscars ausgezeichnet.

Der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika führt 1861 bis 1865 die Nordstaaten in den Bürgerkrieg gegen die Südstaaten. Als der Sezessionskrieg dem Ende entgegen geht, legt sich der Präsident mit Abgeordneten seines eigenen Kabinetts an. In den Diskussionen geht es um die Beilegung der kämpferischen Konflikte und das Ende des Krieges, die Vereinigung des Landes und vor allem um die Herzensangelegenheit von Lincoln, die Abschaffung der Sklaverei, die er unbedingt durchsetzen möchte. Er stösst auf heftige Ablehnung im Repräsentantenhaus und auch in den eigenen Reihen seines Kabinetts muss er mit heftiger Gegenwehr umgehen. Mit Courage und Entschlossenheit ändert Lincoln das Schicksal der kommenden Generationen. In den letzten vier Monaten von Lincolns Leben und Präsidentschaft versucht der leidenschaftliche Mann, der innerlich zerrissenen Nation einen Weg in Richtung einer humaneren Zukunft zu ebnen und schafft es, etwas zu bewegen. (mgt)

«club de cinéma» am Freitag, 29. August, 20.30 Uhr, in der Kultschüür in Laufenburg. Reservation: Telefon 062 874 30 12, E-Mail reservation@kultschuer.ch