Die Lage bleibt angespannt

  21.11.2025 Fricktal
Der Zustrom an Asylsuchenden ist nach wie vor hoch. Symbolbild: zVg
160 geflüchtete Frauen, Männer und Kinder leben zurzeit in der kantonalen Unterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick. In der unterirdischen Notunterkunft in Laufenburg sind per 19. November 84 Personen, mehrheitlich Familien, untergebracht.

Susanne Hörth

Seit ...

