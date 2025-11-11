Die Krönung einer herausragenden Saison

Im Rahmen der Swiss Athletics Night in Bern wurden die besten Leistungen der Saison 2025 ausgezeichnet. Und mittendrin statt nur dabei: Fabienne Hoenke aus Möhlin.

In der Kategorie «Team des Jahres» stand mit Fabienne Hoenke vom LV Fricktal auch eine Fricktalerin zur Wahl, dies mit ihren Kolleginnen der 4x100m-U23-Staffel. Das Team bestehend aus Hoenke, Cloe Rabac (CA Riviera), Emma van Camp, Iris Caligiuri und Soraya Becerra (alle Lausanne-Sports) hatte in dieser Saison in unterschiedlicher Zusammensetzung dreimal den U23-Schweizerrekord verbessert, zuletzt mit 43,39s im Final der U23-Europameisterschaften in Bergen, wo die jungen Schweizerinnen mit Hoenke als Kurvenläuferin die Silbermedaille gewannen.

Etabliert in der nationalen Spitze

Gross war die Freude in Bern, als am Samstagabend die Resultate der Wahl verkündet wurden und die U23-Staffel als Team des Jahres bekanntgegeben wurde. Für Fabienne Hoenke ist diese Ehrung eine Anerkennung und die Krönung einer hervorragenden Saison, in welcher sie in ihrer Paradedisziplin 200m erstmals die Schallmauer von 23 Sekunden unterboten hatte und international neben dem Erfolg mit der Staffel auch in ihrer Einzeldisziplin mit einem 4. Rang in Bergen für Aufsehen gesorgt hatte. Dazu hat sich die junge Möhlinerin in dieser Saison mit je einer Silbermedaille an den Schweizermeisterschaften der Aktiven in der Halle und im Freien in der nationalen Spitze etabliert. (mgt/nfz)