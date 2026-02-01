Immobilien
«Die Konkurrenz wurde unerbittlich»

  01.02.2026 Fokus
Bierauslieferung von Salmenbräu vor dem Restaurant Post in der Kupfergasse nach 1919. Fotos: Fricktaler Museum Rheinfelden
Ein direkter Nachfahre des Gründers berichtet vom Salmenbräu

Jahrzehntelang gab es zwei grosse Brauereien in Rheinfelden: Vor rund 225 Jahren braute Franz Joseph Dietschy in der Altstadt das erste Salmenbräu. Sein direkter Nachfahre Carlo Habich hat noch ...

