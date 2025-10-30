Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Kleinsten erobern die Sporthalle

  30.10.2025 Rheinfelden
MiniMove Rheinfelden findet während des Winterhalbjahres an 16 Sonntagvormittagen von 9.30 bis 12 Uhr in der Turnhalle Robersten statt. Foto: zVg IdéeSport/ Christian Jaeggi
MiniMove Rheinfelden findet während des Winterhalbjahres an 16 Sonntagvormittagen von 9.30 bis 12 Uhr in der Turnhalle Robersten statt. Foto: zVg IdéeSport/ Christian Jaeggi

Neues Angebot in Rheinfelden

Am Sonntag, 2. November, öffnet die Sporthalle Robersten in Rheinfelden erstmals ihre Türen für Kinder im Vorschulalter und ihre Bezugspersonen. Das neue Bewegungsangebot MiniMove lädt Gross und Klein ein, gemeinsam zu spielen, Sport zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote