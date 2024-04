Die Kinder legten den Grundstein

Zeiningen: Spatenstich Dreifach-Kindergarten

Am Montagnachmittag war in Zeiningen Spatenstich für den neuen Dreifach-Kindergarten. Geplant ist, dass die Kinder und ihre Lehrpersonen bei Semesterwechsel im kommenden Januar einziehen.

Janine Tschopp

«Ich freue mich am meisten auf die Schaukel», sagten Nico und Vinh. Auch Jasmin freut sich sehr auf den Spielplatz. Mordag und Diana freuen sich auf die Pause und Clara darauf, dass sie neben ihrer Freundin sitzen darf.

Am ersten Schultag nach den Frühlingsferien hatten die 36 Kinder vom «kleinen Kindergarten» eine ganz besondere Aufgabe. Sie durften den Grundstein, respektive die Grundsteine für den Bau ihres neuen Kindergartens legen. Nicht nur die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler, sondern auch die Lehrpersonen freuen sich auf ihr neues Zuhause, das im kommenden Januar ab Semesterwechsel bezugsbereit sein sollte. «Es ist wichtig, dass jetzt alle Kinder wieder zusammen sind», erklärt Sarah Gisin, schulische Heilpädagogin. Sabine Passaro, Kindergarten-Lehrperson, meint: «Es ist schön, dass wir bald alle auf einem Stock sind. Und dass die Kinder wieder gleichzeitig im Innen- und Aussenbereich spielen dürfen. Auch freue ich mich auf unseren gemeinsamen Begegnungsraum.»

Die Zeit der Containerlösung ist bald vorbei

Seit dem Schuljahr 2020/21 ist in Zeiningen eine dritte Kindergarten-Abteilung als Provisorium (Container) in Betrieb. «Vorbei ist die Zeit der Containerlösung und getrennten Unterrichtsräume», sagte Gisela Taufer, Gemeindepräsidentin, anlässlich des Spatenstichs am Montagnachmittag. «Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus», zitierte sie einen unbekannten Autor. Das neue Kindergarten-Gebäude werde zwar nicht aus Stein und Mörtel, sondern aus Holz gebaut. «Und wenn ihr, zusammen mit euren Lehrpersonen, in das Haus einzieht und es mit eurem Lachen, Singen und Spielen ausfüllt, ist es das Schönste für alle, welche dieses Projekt unterstützt haben», richtete Gisela Taufer das Wort an die Kinder.

Viele kleine Grundsteine gelegt

Nachdem die Gemeindepräsidentin, mit Unterstützung eines Profis, als Baggerfahrerin fungiert und eine Grube ausgehoben hatte, legten die Kinder ihre selbst bemalten Steine hinein. Dies als Ersatz für eine Zeitkapsel (gefüllt mit Tageszeitungen, Notizen oder Münzen), welche oftmals bei einem Spatenstich in der Baugrube versenkt wird.

So war also am Montagnachmittag offiziell Spatenstich und Grundsteinlegung für den neuen Zeininger Dreifach-Kindergarten, für welchen der Souverän im Dezember 2022 einen Baukredit in Höhe von 3,8 Millionen Franken bewilligt hatte. Einleitend ging Ralf Wunderlin, für das Bauwesen verantwortlicher Gemeinderat, auf die historische Bedeutung des Spatenstichs ein. Wer in den letzten Wochen bei den Gebäuden «Brugglismatt 1» und «Brugglismatt 2» vorbeiging, stellte fest, dass es dort schon länger nach Baustelle aussieht. Architekt Roman Sigrist bestätigte, dass gewisse Vorarbeiten wie Rodungen, Rückbau und Aushub schon seit dem 2. April im Gang sind.

Mit dem Spatenstich vom Montagnachmittag, den auch die Kinder mitgestalten durften, ist der Grundstein respektive die vielen farbigen Grundsteine für das neue Gebäude nun auch offiziell gelegt.