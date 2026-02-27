Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Kantonalpräsidentin zu Besuch

  27.02.2026 Rheinfelden
Sabina Freiermuth (links), Grossrätin und FDP Kantonalpräsidentin, mit Susanna Schlittler, Präsidentin FDP Frauen Fricktal. Foto: zVg
Sabina Freiermuth (links), Grossrätin und FDP Kantonalpräsidentin, mit Susanna Schlittler, Präsidentin FDP Frauen Fricktal. Foto: zVg

Politlunch der FDP Frauen Fricktal

Die FDP Frauen Fricktal konnten sich am Politlunch in Rheinfelden einen Überblick über die bevorstehenden Abstimmungsvorlagen verschaffen.

Der Präsidentin Susanna Schlittler gelang es, Sabina Freiermuth als Referentin ins Fricktal ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote