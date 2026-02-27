Die Kantonalpräsidentin zu Besuch

Politlunch der FDP Frauen Fricktal

Die FDP Frauen Fricktal konnten sich am Politlunch in Rheinfelden einen Überblick über die bevorstehenden Abstimmungsvorlagen verschaffen.

Der Präsidentin Susanna Schlittler gelang es, Sabina Freiermuth als Referentin ins Fricktal zu locken. Die FDP Grossrätin hat es verstanden, der interessierten Frauenrunde sowohl die kantonalen als auch die nationalen Abstimmungsvorlagen zu erläutern und hat mit ihren Ausführungen rege Diskussionen ausgelöst.

Gerade bei der kantonalen Initiative «Arbeit muss sich lohnen!» wurde darauf hingewiesen, dass bei der Klientel, das nicht zu arbeiten bereit ist, bereits heute Abzüge möglich seien. Es sei klar, dass Sozialhilfe eine Nothilfe und keine Rente sei. Bei den Vorlagen der Volksabstimmung vom 8. März 2026 zeichnete sich in den Diskussionen klar ab, dass die Anwesenden hinter den Empfehlungen von Bundesrat und Parlament stehen. Besonders am Herzen lag den Frauen die Vorlage zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung. Seit 1984 wisse man, dass die Heiratsstrafe verfassungswidrig ist. Es sei nun wirklich an der Zeit, dass dank dieser wichtigen Reform künftig auch Verheiratete fair besteuert werden. (mgt)