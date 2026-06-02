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Die Jura-Höhen gaben viel her

  02.06.2026 Zuzgen
Die gut gelaunte Wanderschar: Hinten: Pius Koller (von links), Stephanie Amsler, Diana Furler, Martina Buchmüller, Erich Richli, Martin Gnos, Esther Kuhle und Yasin Alemdar. Foto: zVg
Die gut gelaunte Wanderschar: Hinten: Pius Koller (von links), Stephanie Amsler, Diana Furler, Martina Buchmüller, Erich Richli, Martin Gnos, Esther Kuhle und Yasin Alemdar. Foto: zVg

Wandern und Natur geniessen

Prächtiges Wanderwetter, tolle Aussicht und viele gute Diskussionen waren Kernpunkte der diesjährigen Wanderung der Gruppe um den Zuzger Pius Koller.

Es war dies die fünfte Wanderung der Gruppe. Der Weg führte einmal mehr über diverse ...

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