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Die jungen Fricktaler haben geliefert

  05.05.2026 Nordwestschweiz, Sport
Die sieben Fricktaler Zweiggewinner mit Jonas Bühler (von links), Ennio von Wyl, Leon Grieshaber, Robin Stocker, Moritz Truckenmüller, Tobias Imhof und Jannick Mahrer. Foto: Ludwig Dünner
Die sieben Fricktaler Zweiggewinner mit Jonas Bühler (von links), Ennio von Wyl, Leon Grieshaber, Robin Stocker, Moritz Truckenmüller, Tobias Imhof und Jannick Mahrer. Foto: Ludwig Dünner

Solothurner Schwingertage in Stüsslingen

Einen Tag vor den Aktiven stellte sich der Nachwuchs den Zweikämpfen im Kurzholz. Die Fricktaler Nachwuchsschwinger sind mit reichlich Eichenlaub nach Hause gekommen, was den Aktivschwingern nicht gelungen ist.

Ludwig ...

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