Die jungen Fricktaler haben geliefert

Einen Tag vor den Aktiven stellte sich der Nachwuchs den Zweikämpfen im Kurzholz. Die Fricktaler Nachwuchsschwinger sind mit reichlich Eichenlaub nach Hause gekommen, was den Aktivschwingern nicht gelungen ist.

Solothurner Schwingertage in Stüsslingen

Einen Tag vor den Aktiven stellte sich der Nachwuchs den Zweikämpfen im Kurzholz. Die Fricktaler Nachwuchsschwinger sind mit reichlich Eichenlaub nach Hause gekommen, was den Aktivschwingern nicht gelungen ist.

Ludwig Dünner

Bei den Nachwuchsschwingern sind die Solothurner Schwinger zurzeit eine Macht. So stellten sie am Samstag in den fünf Kategorien drei Kategoriensieger. Am Sonntag bei den Aktiven gelang es ihnen mit Sinisha Lüscher nach acht Jahren aber auch, den Titel wieder einmal in den eigenen Reihen zu behalten. Über 2600 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonntag die Zweikämpfe der 124 Athleten mitverfolgt.

Sämi Schmid knapp am Kranzgewinn vorbei

Neben Jonas Bühler starteten am Sonntag mit Sämi Schmid, Luis Hasler und Simon Müller drei weitere Fricktaler. Sämi Schmid startete mit einem gestellten Gang ins Fest. Nachdem er den zweiten Gang gewonnen hatte, musste er im dritten Gang mit dem Eidgenossen und späteren Festsieger Sinisha Lüscher zusammengreifen. Schmid musste eine Niederlage hinnehmen, bevor er in den Gängen vier und fünf siegreich war. Zum Schluss reichte dann jedoch der Gestellte im sechsten Gang nicht zum Kranzgewinn.

Die Jahrgänge 2009 und 2010 sind zurzeit im Übertritt zu den Aktivschwingern. Beim Schwingklub Fricktal sind dies Moritz Truckenmüller mit Jahrgang 2009, welcher seit letztem Jahr bei den Aktiven startberechtigt ist, und Jonas Bühler. Moritz Truckenmüller absolvierte am Samstag den Jungschwingerwettkampf auf dem guten vierten Rang und durfte den Zweig entgegennehmen. Knapp hinter ihm rangierte sich Jonas Bühler und durfte ebenfalls Eichenlaub entgegennehmen. Jonas Bühler startete ebenfalls am Sonntag, seinem ersten Kranzfest, und darf mit seinem Resultat sehr zufrieden sein. Nach bereits einem absolvierten Wettkampf am Samstag konnte er am Sonntag drei Gänge für sich entscheiden. Ein Gang ging gestellt aus und zweimal verlor er.

Sieben Mal Eichenlaub

Mit einer stolzen Zahl von 20 Fricktaler Nachwuchsschwingern durfte Jürg Mahrer und sein Trainerstab am Samstagmorgen in Stüsslingen zum Solothurner Kantonalem Jungschwingertag antreten. Für den Wittnauer Nino Treier mit Jahrgang 2012 war es sein erster Wettkampf. Er konnte mit einem gewonnenen, einem gestellten und vier verlorenen Gängen seine ersten Wettkampferfahrungen sammeln. Der jüngste im Fricktaler Bunde war Samu Boss, auch er sammelt mit dem Jahrgang 2018 in diesem Jahr seine ersten Wettkampferfahrungen. Er konnte am Samstag einen Gang für sich entscheiden. In der Kategorie Jahrgang 2015–2016 starteten mit Lian Ackermann, Loris Reuter, Siro Merz, Kevin Imhof und Mick Surer fünf Fricktaler. Sie konnten jeweils zwei Gänge für sich entscheiden, die restlichen gingen gestellt oder mit einer Niederlage aus, was am Abend nicht für die Zweigauszeichnung reichte. In der Kategorie Jahrgang 2012– 2013 führte Robin Stocker die Fricktaler Rangliste in den Zweigrängen an. Er konnte drei Gänge für sich entscheiden, zwei gingen gestellt aus und einer verlor er. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen folgte ihm Tobias Imhof, sowie Ennio von Wyl mit drei gewonnen und drei gestellten Gängen. Ryan Boschung, Elisa Benz, Johnny Surer und Leano Herzog waren am Schluss hinter den Auszeichnungsrängen klassiert. In der Kategorie Jahrgang 2011–2012 kämpfte sich Jannick Mahrer wiederum bis an die Spitze. Mit vier gewonnen und zwei gestellten Gängen fand er sich auf dem zweiten Schlussrang. Leon Grieshaber konnte sich ebenfalls in den Zweigrängen klassieren. Luca Metzger, Benjamin Hüsser und Till Schmid klassierten sich hinter den Auszeichungen.

Am Auffahrtswochenende werden die Schwinger in der NWS um weitere Zweige und Kränze kämpfen.