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«Die Jugendlichen wieder in die Regelklasse integrieren»

  28.04.2026 Rheinfelden
Sie engagieren sich für das schulinterne Förderzentrum an der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF): Frank Jonas (oben von links), Carole Binder-Meury, Susanna Schlittler, Sandra Leubin, Albulena Shabani (unten von links), Dielleza Shabani und Rahel Meyer. Foto: Janine Tschopp
Sie engagieren sich für das schulinterne Förderzentrum an der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF): Frank Jonas (oben von links), Carole Binder-Meury, Susanna Schlittler, Sandra Leubin, Albulena Shabani (unten von links), Dielleza Shabani und Rahel Meyer. Foto: Janine Tschopp

Förderzentrum für Jugendliche mit Lern- und Unterstützungsbedürfnissen

Seit dem Schuljahr 2025/2026 bietet die Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) ein schulinternes Förderzentrum für Jugendliche mit ausgewiesenem Förderbedarf an. Die Verantwortlichen sind ...

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