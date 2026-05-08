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«Die Jagd will Lebensräume erhalten»

  08.05.2026 Nordwestschweiz
Die beiden Fricktaler Patrick Obrist (links) und Martin Willi, die als Obmänner der Bezirke Laufenburg, respektive Rheinfelden, zurückgetreten sind, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: zVg
Die beiden Fricktaler Patrick Obrist (links) und Martin Willi, die als Obmänner der Bezirke Laufenburg, respektive Rheinfelden, zurückgetreten sind, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: zVg

Generalversammlung von Jagd Aargau

«Ein Drittel der Fläche des Kantons Aargau besteht aus Wald», gab Gerhard Wenzinger, Präsident von Jagd Aargau an der Generalversammlung zu bedenken und betonte: «Der Wald soll als Lebensraum erhalten werden.»

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