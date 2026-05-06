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«Die innere Flamme muss brennen»

  06.05.2026 Persönlich
Fahrchef Cyrill Zumsteg setzt auf Motivation und Teamgeist. Foto: Petra Schumacher
Fahrchef Cyrill Zumsteg setzt auf Motivation und Teamgeist. Foto: Petra Schumacher

Cyrill Zumsteg ist Fahrchef und Vizepräsident der Pontoniere Sisseln

Seit fünf Jahren ist er im Amt, hat manche Sachen umgekrempelt, hält bewusst an Traditionen fest und ist zudem vom Sport auf dem Wasser noch immer begeistert – Cyrill Zumsteg ist mit Herzblut ...

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