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Die Hürden für Einbürgerungen werden erhöht

  30.04.2026 Aargau
lex Reimann,Grossrat, SVP,Wölflinswil
lex Reimann,Grossrat, SVP,Wölflinswil

Bericht aus dem Grossen Rat

Alex Reimann, Grossrat, SVP, Wölflinswil

Punkt 10 Uhr beginnt die 42. Sitzung der Legislaturperiode. Der Grossratspräsident erhebt die Präsenz, 137 der 140 Ratsmitglieder sind anwesend. Das erste Traktandum ist die Inpf lichtname von ...

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