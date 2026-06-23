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Die Höhen und Tiefen der Wege

  23.06.2026 Mettauertal
Stefan Essig mit den Firmanden. Foto: zVg
Stefan Essig mit den Firmanden. Foto: zVg

Resümee zur Firmung in Mettau

In der Kirche im Mettauertaler Ortsteil Mettau wurde vor wenigen Tagen das Sakrament der Firmung gespendet. Das Thema des Firmweges lautete «Mein Glaubens-/Lebensweg». Wie wohl jede Person zu reflektieren vermag, die über ihr eigenes Leben ...

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