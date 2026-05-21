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Die Hauptstrasse wird zur Baustelle

  21.05.2026 Fricktal
Die Arbeiten dauern bis Ende September. Foto: zVg
Die Arbeiten dauern bis Ende September. Foto: zVg

Seit dieser Woche wird die Hauptstrasse im Abschnitt zwischen Hausnummer 8 und der Kantons- und Gemeindegrenze instandgesetzt. Dabei werden die Asphaltbeläge ersetzt, schadhafte Bereiche der Betonplatte saniert sowie beschädigte Randabschlüsse und Schachtabdeckungen erneuert.

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