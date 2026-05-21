Die Hauptstrasse wird zur Baustelle

Seit dieser Woche wird die Hauptstrasse im Abschnitt zwischen Hausnummer 8 und der Kantons- und Gemeindegrenze instandgesetzt. Dabei werden die Asphaltbeläge ersetzt, schadhafte Bereiche der Betonplatte saniert sowie beschädigte Randabschlüsse und Schachtabdeckungen erneuert.

Seit dieser Woche wird die Hauptstrasse im Abschnitt zwischen Hausnummer 8 und der Kantons- und Gemeindegrenze instandgesetzt. Dabei werden die Asphaltbeläge ersetzt, schadhafte Bereiche der Betonplatte saniert sowie beschädigte Randabschlüsse und Schachtabdeckungen erneuert.

Die Bauausführung erfolgt in mehreren Etappen. Während dieser Zeit wird der Verkehr im Baustellenabschnitt einspurig geführt und mittels provisorischer Lichtsignalanlage oder durch den Verkehrsdienst geregelt. Die Bushaltestelle Wintersingen Blumatt wird während der Bauarbeiten weiter bedient. Die Belagsarbeiten werden während einer einwöchigen Totalsperrung ausgeführt.

Die Bauarbeiten sind witterungsabhängig und dauern voraussichtlich bis Ende September. (mgt)