DIE GRUPPE VON PFARRER MATTHIAS JÄGGI UND VIKAR URS THÖNEN ZUM THEMA «ENDLICH FREI!»

«Ready to take off?» – «Drei, zwei eins, go!» – Dann flogen sie, die Papierflieger, mit denen 13 Gotten und Göttis auf die Empore gestiegen waren. Die einen flogen einen eleganten Looping, andere allerlei Kurven nach links und rechts, einer flog pfeifengeradeaus durchs ganze Kirchenschiff. Mit diesem fröhlichen Intermezzo schubsten die Gotten und Göttis die 13 jungen Menschen symbolisch in die Freiheit. Zuvor zeigten diese mit eigenen Beiträgen, wie sie sich Freiheit vorstellen. Matthias Jäggi riet mit der Flugsicherung dennoch verbunden zu bleiben: «Braucht sie, eure Freiheit, fliegt! Bleibt dabei aber verbunden – mit Gott und den Menschen.» (mgt)