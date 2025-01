Noch 195 Tage bis zur Eröffnung der neuen Kanti Stein: Ab Sommer wird in Stein an der neuen Fricktaler Mittelschule unterrichtet. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Rektorin Kathrin Brupbacher berichtete am Fricktaler Gemeindeseminar in Frick begeistert von dieser, von Pioniergeist ...