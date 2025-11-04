Immobilien
«Die Gründe sind für uns gut nachvollziehbar»

  04.11.2025 Fricktal
Bereits diese Woche legt Oliver Grossen seine Führungsaufgabe beim GZF nieder. Foto: zVg
Verständnis für den Entschluss von Oliver Grossen

Nachgefragt beim Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) wird erneut auf die rein persönlichen Beweggründe von CEO Oliver Grossen für sein kurzfristiges Ausscheiden verwiesen. Bis die Nachfolge geregelt ist, ...

