«Die GLP dankt allen Wählerinnen und Wählern für ihre Stimmen und gratuliert allen Gewählten herzlich zur Wahl in den Stadtrat von Rheinfelden», heisst es in einer Medienmitteilung der Grünliberalen. Mit der neuen Zusammensetzung rücke der Stadtrat von einer bürgerlichen Ausrichtung politisch in die Mitte. «Herzlichen Glückwunsch meinen vier Mitgewählten. Ich bin gespannt auf die kommende Amtszeit in neuer Konstellation – und sehr zuversichtlich. Die wählerstarke SVP auch künftig mitzuintegrieren, erachte ich als wichtig – ebenso weiterhin die Grünen und Die Mitte. Grünen und Mitte danke ich auch nochmals sehr, dass sie mich als Kandidat portiert hatten», so Dominik Burkhardt. (mgt/nfz)