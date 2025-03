Die Gäste werden zuerst Rot sehen

Noch wird auf dem Areal des Freibads in Wölflinswil gearbeitet. In wenigen Wochen aber wird die sanierte Badi eröffnet werden – mit Spezialeffekten.

Simone Rufli

«Es ist nicht falsch, das Bad als Herzensangelegenheit der Gemeinde zu bezeichnen, als bedeutend für das soziale Gefüge und das Wohlbefinden der Bevölkerung.» So hat es Gemeindeammann Giuliano Sabato an einem Infoanlass im November 2023 formuliert und so sehen es auch die beiden Hauswarte von Schulanlage und Badi Wölflinswil, Tobias Treier und Dario Buser. Sie hätten lange überlegt, was sie dazu beitragen könnten, das Wohlbefinden der Badi-Gäste noch weiter zu steigern. «Nach langem Suchen sind wir auf eine Methode gestossen, die in anderen Ländern bereits erfolgreich praktiziert wird.» In der Schweiz sei die Methode zwar nicht gänzlich unbekannt, Betreiber von grösseren Schwimmbädern wollten aber zuerst weitere Testergebnisse abwarten.

«Unsere Vorteile sind die relativ geringe Wassermasse und die neue Infrastruktur.» Nach der Sanierung verfüge die Badi jetzt über eine moderne Filteranlage, die schnelle Wasserwechsel zulasse und damit auch einen schnellen Wechsel der Farbzusätze. «Dank der modernen Anlage und der begrenzten Wassermenge sind wir sogar in der Lage, unkompliziert auf Kundenwünsche zu reagieren.» So soll es für Gruppen ab 20 Personen möglich sein, individuelle Farbmischungen zu wünschen. «Das geht aber nur auf Voranmeldung. Wir brauchen volle zwei Tage Zeit, um das Wasser komplett zu filtern.»

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Methode der gemütsbeeinflussenden Farbzusätze in öffentlichen Bädern orientiere sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und belege zweifelsfrei die positive Auswirkung farblich abgestimmter Zusätze auf das Befinden der Badegäste. Sorgen wegen Unverträglichkeiten brauche sich niemand zu machen. «Die Farben sind unbedenklich. Sie unterliegen, wie alle anderen Zusätze, die in öffentlichen Schwimmbädern verwendet werden, strengen gesetzlichen Vorgaben und regelmässigen Überprüfungen.»

Auch ohne Sonderwünsche sei geplant, die Farbe jeweils auf den Beginn eines neuen Monats zu wechseln. Es werde eine Aufgabe der Mitglieder des neugegründeten Badivereins sein, die Stimmungslage der Gäste herauszuspüren, sagen die beiden Anlagenwarte, während sie zur Demonstration eine erste Farbmischung anrühren. «Wir werden mit roter Färbung beginnen», so Treier. Bei der Eröffnung im Mai werde es noch nicht so warm sein. «Es ist erwiesen, dass rotes Wasser die gefühlte Temperatur um zwei bis drei Grad zu erhöhen vermag. Diesen Effekt wollen wir uns zu Nutze machen.»

Online-Ticketing

Treier und Buser sind überzeugt, dass die Badi Wölflinswil mit dieser Neuerung noch mehr Gäste anzuziehen vermag. «Es wird nicht lange gehen, bis der Trend aus den USA auch andere Bäder in der Schweiz erreicht. Den Vorsprung hoffen wir in dieser Saison ausnützen zu können.» Und was, wenn der Ansturm auf die kleine Badi zu gross wird? «Auch daran haben wir gedacht. Es wird ein Online-Ticketing geben, über das sich die Eintritte steuern lassen.»

Seit Anfang November 2024 sind die Bauarbeiten am Freibad im Gang. Geplant ist die Neueröffnung im Mai. Über den Baufortschritt, das genaue Eröffnungsdatum und die Anzahl bereits gelöster Saisonkarten informiere der WhatsApp-Channel der Badi, erklärt Tobias Treier: «Den Link dazu findet man auf der Homepage www.woelflinswil.ch/schwimmbad.Trägtman sich auf dem WhatsApp-Channel als Abonnentin oder Abonnent ein, so wird man über Neuigkeiten immer aktuell informiert.»