Das ist ja allerhand: Da freut man sich auf Weihnachten, aufs Christkind, die Schwiegermutter oder einen hübsch verpackten 65 Zoll Fernseher in UHD 4K-Bildqualität. Und was bekommt man stattdessen? Die Steuerrechnung!

Doch jetzt, schliesslich ist ja bald Heiligabend, kommt die frohe Botschaft, und sie kommt direkt aus dem Stall des Regio-Steueramts Wallbach: «Durch den vom Kantonalen Steueramt vorgegebenen Verarbeitungsplan lässt es sich leider nicht vermeiden, dass Steuerrechnungen auch so kurz vor Weihnachten verschickt werden müssen. Wir wünschen Ihnen trotzdem schöne Festtage und en guete Rutsch ins neue Jahr.»

Das entsprechende Schreiben, bebildert mit einem besinnlichen Weihnachtsmotiv, hat eine vertrauliche Quelle der Redaktion zukommen lassen. Der entsprechende Informant schreibt dazu Folgendes: «Wir schimpfen und fluchen viel über die Steuerämter, weil sie uns einen grossen Teil unserer sauer verdienten Einkünfte ‹wegnehmen›. Wenn wir die Steuerrechnung mit entschuldigenden Worten zugestellt erhalten, sinkt die Stimmung für einmal nicht ins Bodenlose. Süchtig nach Steuerzahlungen wird man Gott sei Dank dennoch nicht.»

Selbst auf einem Steueramt existiert also sowas wie Nächstenliebe. Und dass der Adressat dieser Nächstenliebe das zu würdigen weiss und uns daran teilhaben lässt, ist wunderbar. Wir sind nur froh, hat der Informant uns nur das Schreiben und nicht gleich auch noch die Steuerrechnung zukommen lassen. (witte)