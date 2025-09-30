Immobilien
Die Frauen sind zurück und Gerometta wird Gemeindeammann

  30.09.2025 Möhlin
Die Gewählten: Lukas Fässler (von links), Hans Metzger, Loris Gerometta, Eva Staubli-Mahrer, Thomas Freiermuth. Fotos: zVg
Möhlin wählt vier Bisherige und nach einem Unterbruch wieder die FDP

Eva Staubli-Mahrer (FDP) schafft den Sprung in den Gemeinderat – nebst den Bisherigen Lukas Fässler (SVP), Hans Metzger, Loris Gerometta und Thomas Freiermuth (alle parteilos). Für ...

