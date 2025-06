Die Frauen sind bereit für die Fussball-Europameisterschaft

In Wegenstetten geht es bald rund zu und her. In der EM-Schüür zeigt die Frauenriege ab 2. Juli Fussball und verwöhnt die Gäste mit viel Kulinarischem.

Frauenriege Wegenstetten organisiert EM-Schüür

In Wegenstetten geht es bald rund zu und her. In der EM-Schüür zeigt die Frauenriege ab 2. Juli Fussball und verwöhnt die Gäste mit viel Kulinarischem.

Janine Tschopp

Seit 2008 ist es in Wegenstetten Tradition, dass die Männerriege bei grossen Fussball-Turnieren ihre EM- oder WM-Schüür einrichtet und Gäste dazu einlädt, gemeinsam und in gemütlicher Atmosphäre die Spiele anzuschauen.

Dieses Jahr sind die Frauen an der Reihe. Passend zur Fussball-Europameisterschaft der Frauen ist es erstmalig auch die Wegenstetter Frauenriege, welche in die EM-Schüür einlädt. Wie bei den grossen Männer-Fussball-Turnieren stellen Adi Mösch und seine Familie ihre Scheune für die Allgemeinheit zur Verfügung. «Adi Mösch ist auf uns zugekommen», erzählen Katja Gromann, Moni Wendelspiess und Iris Moosmann vom OK-Team, welchem vier weitere Frauen angehören.

«Jetzt steht der ganze Verein dahinter»

Anfangs waren die Reaktionen in der Frauenriege nicht nur positiv. Die Bedenken waren vor allem personeller Natur. Mit rund zwanzig Mitgliedern ist die Frauenriege kein sehr grosser Verein, und die Spiele finden hauptsächlich in der Ferienzeit statt. «Jetzt aber steht der ganze Verein dahinter», freut sich Moni Wendelspiess.

Die Organisatorinnen haben in den letzten Wochen viel Zeit investiert, alles für die EM-Schüür zu organisieren. Vom Eröffnungsspiel vom 2. Juli bis zum Final am 27. Juli wird die Schüür ihre Tore an insgesamt neun Tagen offen haben. Neben gemütlichen Sitzplätzen mit Sicht auf die Leinwand bieten die Frauen auch viel Kulinarisches an. Es wird Verschiedenes vom Grill, Pommes Frites, Wurstsalat, Kuchen und Glacé geben. Typisch für die Frauen-EM stehen auch Apéro-Getränke wie Aperol Spritz, Hugo und Cüpli im Angebot. «Und die Männer kommen natürlich auch zu ihrem Bier», lacht Iris Moosmann. Männer sind beim Public Viewing natürlich genauso willkommen wie die Frauen. So unterstützt die Männerriege mit ihrer langjährigen Erfahrung auch beim Einrichten der Scheune und beim Aufbau der Technik.

Freude, wenn etwas läuft

Bei der EM-Schüür geht es nicht nur um den Fussball, sondern auch um das gemütliche Zusammensein. «Seit dem Dorffest ‹plangen› viele darauf, dass wieder etwas läuft», betont Katja Gromann.

Bald geht es also los mit dem Fussball-Spektakel in Wegenstetten.

Die ersten Spiele werden am 2. Juli, um 18 Uhr (Island gegen Finnland), respektive um 21 Uhr (Schweiz gegen Norwegen) gezeigt.

Hopp Schwiiz!!

Während der 14. Fussball-Europameisterschaft der Frauen, die heuer in der Schweiz ausgetragen wird (2.–27. Juli 2025), öffnet die EM-Schüür in Wegenstetten an neun Tagen ihre Tore (jeweils ab 17.30 Uhr). Neben viel Fussball ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für grössere Gruppen sind Tischreservationen empfohlen (SMS oder WhatsApp auf 078 770 26 16). (jtz)