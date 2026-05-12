Die Französische Revolution in Kurzfilmen

Können Sie auf Anhieb Daten und Begebenheiten rund um die Französische Revolution abrufen und einordnen? Die Schülerinnen und Schüler der Bez 2 a und b der Kreisschule Regio Laufenburg schon. Sie haben im Unterricht Kurzfilme produziert und diese Mitschülerinnen und ...

Können Sie auf Anhieb Daten und Begebenheiten rund um die Französische Revolution abrufen und einordnen? Die Schülerinnen und Schüler der Bez 2 a und b der Kreisschule Regio Laufenburg schon. Sie haben im Unterricht Kurzfilme produziert und diese Mitschülerinnen und Eltern präsentiert.

Regula Laux

Die Aula der Kreisschule war gut besetzt, als die beiden Lehrpersonen Christoph Kaufmann am Klavier und Alexandre Coret als Sänger die «Marseillaise» anstimmten. «In den vergangenen Lektionen im Fach ‘Räume – Zeiten – Gesellschaften’ kurz RZG haben sich die Schülerinnen und Schüler mit der Französischen Revolution befasst und dazu Lernfilme gedreht», erklärte Lehrer Martin Schnetzler. Einige dieser Filme seien beim Schweizer Lernfilm-Festival eingereicht worden, dessen Prämierung am 10. Juni im Fernsehstudio von SRF stattfinde. «Damit die Leistung der Schülerinnen und Schüler einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und wir sie gemeinsam feiern können, haben wir diesen Gala-Abend organisiert», so Schnetzler weiter. Eine Jury aus Klassen- und Fachlehrpersonen habe alle Filme gesichtet und bewertet und nun würden die besten an diesem Abend gezeigt. Ausserdem wurden die zahlreichen Anwesenden dazu aufgerufen, den Publikumspreis – die Gewinnerinnen erhielten passend zum Anlass Kino-Gutscheine für Fricks Monti – für den besten Film zu vergeben.

Popcorn und Alphorn

Wie im richtigen Kino war das Publikum mit Getränken und Popcorn ausgerüstet, während die sechs nominierten Filme durch das Moderatoren-Duo Gloria Pietrogiovanna und William Tran jeweils kurz anmoderiert wurden. Zum Erstaunen der Anwesenden und wohl auch um ein urschweizerisches Zeichen zu setzen, trat im Anschluss an die Kurzfilmpräsentationen die Alphorngruppe Magden auf, in der Schülerin Zora Bornhauser aus der Bez 2b mitwirkt. Bei der Preisverleihung konnte die Bez-Schülerin gleich nochmals punkten, weil ihr Film «Playmobil plus», den sie gemeinsam mit Schulkollegin Luisa Weiss umgesetzt hatte, zum Publikumsliebling erkoren wurde. Die beiden hatten die Begebenheiten rund um die Französische Revolution gekonnt und spannend mit Playmobil-Figuren umgesetzt.

Die prämierten Lernfilme

• «Vor 237 Jahren …», Dorina Lashgari

• «Zeitmaschine», Michele Ackermann und Livia Mangone

• «Liberté, Égalité, Fraternité» , Lilli Keller, Gloria Pietrogiovanna, Felix Rehmann

• «Playmobil plus», Zora Bornhauser, Luisa Weiss

• «Breaking News», Twayne Daniel, Mia Lo Pumo

• «Löwendenkmal und Franz. Revolution», Elea Bolliger, Elena Müller