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Die Französische Revolution in Kurzfilmen

  12.05.2026 Laufenburg
Die am Anlass Beteiligten und Prämierten: William Tran (von links), Lehrer Martin Schnetzler, Zora Bornhauser, Luisa Weiss, Lilli Keller (Regie-Assistenz) und Gloria Pietrogiovanna. Foto: Regula Laux
Die am Anlass Beteiligten und Prämierten: William Tran (von links), Lehrer Martin Schnetzler, Zora Bornhauser, Luisa Weiss, Lilli Keller (Regie-Assistenz) und Gloria Pietrogiovanna. Foto: Regula Laux

Können Sie auf Anhieb Daten und Begebenheiten rund um die Französische Revolution abrufen und einordnen? Die Schülerinnen und Schüler der Bez 2 a und b der Kreisschule Regio Laufenburg schon. Sie haben im Unterricht Kurzfilme produziert und diese Mitschülerinnen und ...

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