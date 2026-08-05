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«Die Fotografie hat mich zu einem anderen Menschen gemacht»

  05.08.2026 Möhlin
«Ich möchte, dass jeder, der meine Bilder sieht, denkt: ‹das ist Marko Klavs, so etwas macht sonst niemand›.» Foto: Yasmin Malard
«Ich möchte, dass jeder, der meine Bilder sieht, denkt: ‹das ist Marko Klavs, so etwas macht sonst niemand›.» Foto: Yasmin Malard

Marko Klavs’ Leben durch die Linse einer Kamera

Marko Klavs hat erst in späten Jahren seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Als Fine Art Photographer im Bereich «Stillleben» stellt er historisch aussehende Objekte ins Zentrum seiner Kunst und begeistert dadurch internationales ...

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