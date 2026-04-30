Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die fünfte Auflage der «Frick Classics»

  30.04.2026 Frick
Die Violinistin Heidi Schmid. Foto: zVg
Die Violinistin Heidi Schmid. Foto: zVg

Kammermusik am Pfingstwochenende

In Zeiten der Pandemie lancierte die Kulturkommission Frick in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Frick die klassische Konzertreihe «Frick Classics» mit zwei Konzerten an Pfingsten bei der Reformierten Kirche Frick. «Frick ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote