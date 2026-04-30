Die fünfte Auflage der «Frick Classics»

In Zeiten der Pandemie lancierte die Kulturkommission Frick in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Frick die klassische Konzertreihe «Frick Classics» mit zwei Konzerten an Pfingsten bei der Reformierten Kirche Frick. «Frick ...

Kammermusik am Pfingstwochenende

In Zeiten der Pandemie lancierte die Kulturkommission Frick in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Frick die klassische Konzertreihe «Frick Classics» mit zwei Konzerten an Pfingsten bei der Reformierten Kirche Frick. «Frick Classics» kam gut an. Jetzt dürfen sich Musik- und Klassikliebhaber bereits auf die fünfte Ausgabe freuen.

Am Pfingstsamstag, 23. Mai, 20 Uhr, gibt das junge Aarauer Musikerpaar – der Pianist Joseph-Maurice Weder und die Violinistin Heidi Schmid – das erste von zwei Konzerten der fünften «Frick Classics». Das Duo beschreibt sein Konzert mit «Tiefe, Charme und Energie» und eröffnet es mit Mozarts Sonate für Klavier und Violine in e-Moll. Als zweiten Programmpunkt bringt das Duo Johannes Brahms' im Jahre 1886 am Thunersee geschriebene Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 in A-Dur zur Aufführung – ungewöhnlich gelöst und heiter mit einem Finale voller Wärme und Gelassenheit. César Francks 1886 als Hochzeitsgeschenk an den Geiger Eugène Ysaÿe komponierte grandiose Sonate für Violine und Klavier bildet ein eindrückliches Konzertfinale.

Am Pfingstsonntag, 24. Mai, 17 Uhr, ist der Rheinfelder Blockflötenvirtuose Isaac Makhdoomi zusammen mit seinem Duo-Partner Sebastian Bausch am Cembalo und Klavier im Konzert «Von Barock bis Pop» mitzuerleben – als Novum in der Kirche und im Kirchgemeindehaus der Reformierten Kirche Frick. In den ersten barocken Stücken wird der Blockf lötist Isaac Makhdoomi von Sebastian Bausch am Cembalo in der Reformierten Kirche Frick begleitet. Im zweiten Konzertteil, nach der Pause und dem Umzug in den Kirchgemeindesaal, führen Isaac Makhdoomi und Sebastian Bausch am Konzertflügel über Mozarts 1. Satz aus dem Concerto KV 622 in die Romantik zu Edvard Griegs «Peer Gynt»-Suiten und Vittorio Montis berühmtem «Csárdás».

Als Konzerthöhepunkt und Abschluss der «5. Frick Classics» ist der Blockf lötist Isaac Makhdoomi mit seinem eigenen Werk «Mosaik» für acht verschiedene Blockflötengrössen zu erleben. Es ist Isaac Makhdoomi ein Anliegen, sein Instrument in dessen bunt schillernder Klangvielfalt und grosser Flexibilität seinem Publikum vorzustellen.

Eintrittskarten zu 30 Franken (15 Franken für Schüler und Publikum bis 30 Jahre) sind erhältlich in der Buchhandlung Letra in Frick sowie online in www.kulturfrick.ch und ab 45 Minuten vor Konzertbeginn bei der reformierten Kirche Frick. (mgt)