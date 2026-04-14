Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Feuerwehr siegte erneut

  14.04.2026 Kaiseraugst
Beim Hobby-Horsing sind Eier kein Hindernis.
Beim Hobby-Horsing sind Eier kein Hindernis.

Eierleset in Kaiseraugst

Am diesjährigen «Eierläse» hat der letztjährige Gewinner, die Feuerwehr Raurica, den Turnverein Kaiseraugst herausgefordert und gewann auch diesmal das Eierlaufen. Wettertechnisch waren sie allerdings in ihrem Element Wasser ganz klar im ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote