Die Feuerwehr siegte erneut

Am diesjährigen «Eierläse» hat der letztjährige Gewinner, die Feuerwehr Raurica, den Turnverein Kaiseraugst herausgefordert und gewann auch diesmal das Eierlaufen. Wettertechnisch waren sie allerdings in ihrem Element Wasser ganz klar im ...

Eierleset in Kaiseraugst

Am diesjährigen «Eierläse» hat der letztjährige Gewinner, die Feuerwehr Raurica, den Turnverein Kaiseraugst herausgefordert und gewann auch diesmal das Eierlaufen. Wettertechnisch waren sie allerdings in ihrem Element Wasser ganz klar im Vorteil.

Catherine Hossli

Praktisch, wenn die Dorfstrasse gleich als Eierwärmer dient. Wegen der Fernwärme-Installation ist man in Kaiseraugst im Moment mit offenen Baustellen konfrontiert. Extra fürs Eierlesen wurde jedoch eine grosse Strecke vorübergehend aufgefüllt, damit der Anlass stattfinden konnte. Ein grosses Lob geht daher an die Gemeinde, welche die Vereinsaktivitäten stets unterstützt und viel daransetzt, dass Anlässe trotzdem stattfinden können. Die Jugend eröffnete den ersten Wettlauf. Die Jugi nahm es diesmal mit Unihockey Fricktal auf und gewann in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den Pokal. Es war ein Hundewetter und die Kinder in ihren T-Shirts und «de blutte Bei» taten einem Leid. Dies war allerdings gar nicht nötig, denn Bewegung hält warm.

«Wir haben es geahnt und den Pokal schon gravieren lassen»

Die Feuerwehr und der Turnverein machten sich anschliessend bereit. Ein lustiges Spektakel bot sich den Zuschauern. Der Speaker Christian Borer trieb derweil die Läufer zu Höchstleistungen an und das Publikum hängte ein. Die allerneusten Sportarten wurden gewählt, wie «Hobby-Horsing» oder «Karretten-Schiebing», um nur einige zu nennen. Der Spass stand ganz klar im Mittelpunkt und der Turnverein musste erneut eine Niederlage einstecken. «Ganz ehrlich, wir ahnten es schon vorher und haben den Pokal bereits mit der Feuerwehr Raurica gravieren lassen», antwortete Pascale Jaccard lachend auf die Frage: «Wie denn so eine Niederlage vom Turnverein weggesteckt wird?»

Ein neuer Gegner muss her

Die Pokalübergabe fand gleich im Anschluss statt und Sibylle Kressig vom Turnverein schloss mit den Worten: «Mein Gott, jetzt hat die Feuerwehr schon wieder gewonnen, kommt nächstes Jahr doch einfach nur als Zuschauer.» Ein neuer Gegner muss also her. Es wird gemunkelt, dass der Theaterverein im Visier des TV steht. Wahrscheinlich ein einfacher Gegner – könnte man meinen – aber auf jeden Fall würde es ein lustiges Schauspiel versprechen.

Nach dem Rennen gesellte man sich in der Turnhalle zum traditionellen Eierschmaus und die Musikgesellschaft Kaiseraugst unterstrich den Anlass mit einem Konzert. «Uns ist es wichtig, danke zu sagen, allen Leuten, die uns unterstützen. 1000 Eier wurden gespendet von verschiedenen Haushalten, vom IG Entenhausen etc., und der Support von der ganzen Gemeinde ist einfach sagenhaft, und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr», schwärmen die drei Damen vom Turnverein Céline Bürgi, Pascale Jaccard und Sibylle Kressig.