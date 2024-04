Die Faszination des Sehens

Fotoclub Fricktal organisierte Fotorallye in Baden: Treffpunkt war am Samstagmorgen, 10.15 Uhr, beim Bahnhof Baden. Nach einer kurzen Begrüssung durch den Präsidenten Rolf Meyer wurden den Anwesenden ein Merkblatt mit den Regeln und ein Lanyard mit den Fotothemen abgegeben. So hatte man die Aufgaben immer in Sichtweite und konnte immer wieder nachsehen, was denn noch zu erledigen war und was noch fotografiert werden musste. Spielraum für kreative Umsetzung Die Themen die das OK vorgab, liessen viel Spielraum für eine kreative Umsetzung. Es waren dies Muster & Strukturen; Minimalistisch; Eyecatcher; Durchblick; Nahe dran; Verbindung; Flüssig; In Bewegung; Nach oben und Architektur.

Nach den Instruktionen durch das OK machten sich alle auf den Weg, um die Stadt nach Motiven zu den gegebenen Themen abzusuchen. Auf diese Weise betrachtet man eine Stadt mal auf ganz andere Weise, entdeckt Orte, die man vorher nicht gekannt hat oder kommt auch mit Bewohnern und Besuchern ins Gespräch, die wissen wollen, was man hier macht und warum so viele Leute mit Fotoapparaten in der Stadt herumlaufen. Man musste die Augen schon genau offenhalten, um die zu den Themen passenden Szenen zu sehen, oder auch mal in verwinkelte Gassen oder Gebäude gehen, um ein Motiv zu finden, schliesslich sollte das Thema ja zu erkennen sein und noch möglichst kreativ abgelichtet werden, so dass ein einzigartiges Foto entstehen konnte. Zum Abschluss trafen sich alle in einem gemütlichen Restaurant zu einem Abschlussdrink, tauschten die Erlebnisse mit den anderen aus und waren schon sehr auf die anderen Bilder gespannt.

Es wurden viele tolle Bilder eingereicht und die Auswahl fiel der Jury nicht leicht. Schlussendlich gab es aber doch zu jedem Thema ein bestes Bild und die drei bestbewerteten Fotografen des Tages waren bekannt. Der Fotoclub Fricktal bedankt sich bei allen Teilnehmern und hofft, so einen Anlass in den nächsten Jahren auch für die Öffentlichkeit organisieren zu können. (mgt)

Alle Fotos auf www.fotoclub-fricktal.ch