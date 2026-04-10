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Die Farbe der blauen Stunde

  10.04.2026 Rheinfelden
Viktor Hottinger mit seinen Werken. Foto: Andreas Fischer
Viktor Hottinger mit seinen Werken. Foto: Andreas Fischer

Der Rheinfelder Kunstmaler Viktor Hottinger ist bekannt für seine Landschaften in gelben, grünen und insgesamt hellen Farben. Indigo aber, dieses tiefe Blau an der Grenze zu Violett, hat in seinem Leben eine besondere Bedeutung.

Von Andreas Fischer *

Zehn Jahre ist es ...

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