Die falschen Säcke

«In letzter Zeit wurden für die Kunststoffentsorgung vermehrt nicht offizielle Säcke verwendet», teilt die Gemeinde Schupfart mit. Nun habe sich herausgestellt, dass es an der Tombola des letzten Turnerabends unter anderem Plastiksäcke von «www.sammelsack.ch»zugewinnengab. «Diese dürfen in der Schupfarter Sammelstelle nicht entsorgt werden. Sie können aber an anderen Orten abgegeben werden, z. B. bei der Entsorgung Eiken AG, Sägeweg 7.» Bei der Sammelstelle an der Obermumpferstrasse (vis-à-vis Nr. 57) dürfen ausschliesslich die im Volg-Laden Schupfart erhältlichen Daetwiler-Säcke mit Kunststoffabfällen in die Mulde der Firma Daetwiler Umweltservice geworfen werden. Zuwiderhandlungen werden gebüsst. (mgt)