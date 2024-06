Die Erde hat gebebt

«Hast Du es mitbekommen?». «Bist Du davon aufgewacht?» Fragen, die am Donnerstagmorgen vielfach zu hören waren und oft auch bejaht wurden. Denn in der Nacht, genauer um 03.06 Uhr, hatte die Erde gebebt. Das Zentrum des Bebens befand sich in Deutschland, zirka 15 Kilometer nordwestlich von Laufenburg, hält dazu der Schweizer Erdbebendienst (SED) fest. Das Beben hatte eine Stärke von 4,2.

Wie der SED weiter schreibt, sei das Beben deutlich spürbar gewesen und stark genug, um einen Teil der Bevölkerung zu wecken. «Die meisten Meldungen kamen aus Liestal, Schaffhausen, Möhlin, Pratteln und den umliegenden Gebieten.» Vereinzelt sei das Beben in einem Umkreis von über 100 Kilometer um das Epizentrum verspürt worden. Es gab mehrere kleinere Nachbeben, jedoch mit deutlich geringeren Stärken. Schäden, so der Erdbebendienst, seien bislang keine gemeldet worden. (sh)