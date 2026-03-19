Die Energiewende findet auch am Hochrhein statt

Die Hochrheinkommission (HRK) hat ihre jüngste Vorstandssitzung im go tec! in Neuhausen am Rheinfall ganz dem Zukunftsthema Energie gewidmet. Im Fokus der Gespräche standen aktuelle Entwicklungen im Bereich Wasserstoff sowie ...

Wasserstoff als wichtiger Teil des Energiesystems

Die Hochrheinkommission (HRK) hat ihre jüngste Vorstandssitzung im go tec! in Neuhausen am Rheinfall ganz dem Zukunftsthema Energie gewidmet. Im Fokus der Gespräche standen aktuelle Entwicklungen im Bereich Wasserstoff sowie Fortschritte im Ausbau der Windenergie.

Bereits vor Sitzungsbeginn erhielten die Vorstandsmitglieder einen praxisnahen Einblick in Innovations- und Bildungsarbeit im MINT-Schülerlabor: Beim gemeinsamen Programmieren von Kugelrobotern konnten sie Technik hautnah erleben und den Innovationsgeist des Standorts kennenlernen.

Während der Sitzung diskutierte der Vorstand strategische Fragen rund um die Energieversorgung der Region. Inhaltliche Impulse setzten Sebastian Wilske, Direktor Regionalverband Hochrhein-Bodensee, zum Thema Windenergie und Freiflächenphotovoltaik, sowie Fabian Burggraf aus der Geschäftsführung Klimapartner Südbaden zum Thema Energie und insbesondere zur Rolle von Wasserstoff im künftigen Energiesystem. Dabei betonte er: «Die Energiewende gelingt auch am Hochrhein, wenn wir Wasserstoff als Teil des zukünftigen Energiesystems denken – von der Erzeugung über den Transport bis zur Anwendung. Gerade jetzt, am Beginn der Hochlaufphase ist es entscheidend, regionale Anstrengungen zu bündeln und marktfähige Infrastrukturen zu schaffen.»

Die Diskussion im Vorstand machte deutlich, dass die Transformation des Energiesystems in der Hochrheinregion durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit, technologischen Fortschritt und eine enge Abstimmung zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gelingen kann. Ein Ansatzpunkt wird dabei die enge Zusammenarbeit mit der trinationalen 3H2-Initiative sein, deren Ziel der Aufbau einer grenzüberschreitenden Wasserstoffwirtschaft im Dreiländereck ist. HRK-Präsident Regierungsrat Patrick Strasser betont: «Die Energiewende macht an Landesgrenzen nicht halt. Der stetige grenzüberschreitende Austausch bietet die Chance, die Zukunftsfähigkeit und Energieversorgung der Hochrheinregion gemeinsam zu gestalten.» Die Hochrheinkommission sieht sich dabei als Plattform, die Akteurinnen und Akteure aus Deutschland und der Schweiz vernetzt und Impulse für eine nachhaltige Entwicklung der Region setzen kann. (mgt)