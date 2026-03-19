Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Energiewende findet auch am Hochrhein statt

  19.03.2026 Nordwestschweiz
Die Hochrheinkommission widmet sich der Energiezukunft in der Region. Partner sind die Kantone Aargau und Schaffhausen, das Land Baden-Württemberg, die Landkreise Lörrach und Waldshut, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee und die Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet. Foto: zVg
Die Hochrheinkommission widmet sich der Energiezukunft in der Region. Partner sind die Kantone Aargau und Schaffhausen, das Land Baden-Württemberg, die Landkreise Lörrach und Waldshut, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee und die Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet. Foto: zVg

Wasserstoff als wichtiger Teil des Energiesystems

Die Hochrheinkommission (HRK) hat ihre jüngste Vorstandssitzung im go tec! in Neuhausen am Rheinfall ganz dem Zukunftsthema Energie gewidmet. Im Fokus der Gespräche standen aktuelle Entwicklungen im Bereich Wasserstoff sowie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote