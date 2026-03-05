Die Elite im Einsatz

Die U14 startete stark ins Spiel, erzielte viele Tore über die Flügel und stand in der Defensive kompakt. Der Tabellenzweite ...

Mannschaften aus Zug waren harte Gegner

Am letzten Feriensonntag spielten alle drei Elite-Teams von Handball Nordwest ein Heimspiel in Oberwil.

Die U14 startete stark ins Spiel, erzielte viele Tore über die Flügel und stand in der Defensive kompakt. Der Tabellenzweite aus Zug steigerte sich aber kontinuierlich ins Spiel. Zur Pause führten die Zugerinnen mit 18:20. Sie starteten auch klar besser in die zweite Halbzeit, bauten die Führung bis zur 45. Minute auf 23:29 aus. Jetzt aber zündeten die Nordwest-Girls den Turbo und schafften es tatsächlich, fünf Minuten vor Schluss das 34:33 zu erzielen. Danach war aber die berühmte Flasche leer, Zug sicherte sich dann doch die beiden Punkte mit 35:38.

Die U18 Elite traf ebenfalls auf Zug und rannte das Spiel hindurch einem Rückstand hinterher. Am Ende setzte sich der Tabellenführer aus der Innerschweiz mit 29:36 durch. Den Abschluss machten die U16 Elite gegen die Köniz Cats. Sie starteten furios und zwangen den Berner Trainer bereits nach drei Minuten zu einem Time-Out. Das half nur bedingt, das Heimteam war in allen Belangen besser, setzte sich am Ende klar mit 53:26 durch und festigte die Tabellenführung. (wz/)