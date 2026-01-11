Die Einsteigerinnen

Nur gerade zwei Mädchen brachten Volleyballerfahrung aus der vergangenen Saison mit. Neun Spielerinnen kamen neu zum Kader dazu. Die Trainerin Vanessa Frey und ihre Assistentinnen Sienna Rittiner und Aileen Wohlgemuth schafften es in kurzer Zeit, ein Team zu formen.

In der Vorbereitung arbeiteten die Spielerinnen mit viel Neugier und Spass an ihren volleyballerischen Gru ndtech n i ken u nd erzielten schnell Fortschritte. Nachdem die Bewegungen und der Umgang mit dem gelb-blauen Ball sich gefestigt hatten, konnten die Trainerinnen den Mädchen weiterführende Techniken beibringen. Besonders viel Freude bereitete den Spielerinnen das Aneignen des Angriffsschlages. Vor ihrem ersten Turnier Ende September in Rheinfelden waren die Vorfreude und die Nervosität gross. Volley Möhlin 2 konnte in seiner Kategorie gut mithalten und gleich zwei Siege verzeichnen. Anfang November stand der nächste Ernstkampf in Merenschwand auf dem Programm. Die Spielerinnen zeigten viel Einsatz und wurden für ihren Eifer mit schönen Punkten belohnt.

Neues System bringt wieder Spielfreude

Drei Wochen später war das Team schon wieder im Wettkampffieber. Diesmal ging es nach Mellingen. Leider setzte es zum Teil klare Niederlagen ab, die auf die Stimmung drückten. In den nachfolgenden Trainings war der Nachklang des Turnieres gross und das Trainerinnenteam musste den Spielerinnen helfen, mit den Niederlagen umzugehen. Sie entschieden sich unter anderem, ein neues Spielsystem einzuführen, was den Fokus und die Spielfreude wieder zurückbrachte. Zusätzlich lernten die Spielerinnen, in einem speziellen Trainingsteil die Rolle der Schiedsrichterin auszuüben. Dabei waren das selbstbewusste Auftreten, die Regelkenntnisse und das Erlernen der Schiedsrichterhandzeichen grosse Herausforderungen. Nun sind sie aber bereit, am nächsten Wettkampftag mit Unterstützung der Trainerinnen ein Spiel als Unparteiische selbst zu leiten. Das nächste Turnier findet am Sonntag, 11. Januar, in Schöftland statt und wird von den Spielerinnen bereits mit grosser Freude erwartet. (mgt)