Zugegeben, vielleicht – so anno 1291 – war die Wiese auf dem Rütli überm Urnersee ein «Mü» saftiger als der arg gebeutelte Ryburger Vorgarten im Juli 2026 neben dem Möhlinbach. Aber das sind Details.

Und wer war jetzt nochmals aus Uri? Wer aus Schwyz? Und der aus Unterwalden, hiess der nicht Beat Waldmeier? Fragen über Fragen. Und bis die geklärt sind, wünschen Walter Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von Melchtal schon mal einen schönen 1. August.

(rw)