Die Crevetten der konkursiten SwissShrimp AG sind geerntet

Die Rheinfelder SwissShrimp AG ist in Konkurs. Die rund fünf Tonnen Crevetten, die sich noch in den Becken befanden, konnten geerntet und verwertet werden.

Winterthurer Firma hat die Tiere verarbeitet

Die Rheinfelder SwissShrimp AG ist in Konkurs. Die rund fünf Tonnen Crevetten, die sich noch in den Becken befanden, konnten geerntet und verwertet werden.

Valentin Zumsteg

Die letzten Crevetten haben die Becken der konkursiten SwissShrimp AG in Rheinfelden Riburg verlassen. «Wir haben die Tiere bis Anfang Juni geerntet. Es waren rund fünf Tonnen. So konnte verhindert werden, dass sie als Bioabfall enden», erklärt Stephan Lendi, Verwaltungsrat der Winterthurer Lucky Shrimp AG. Die Verwertung geschah in Absprache mit dem Konkursamt Aargau, welches mit dem Sw issSh ri mp-Kon ku rsverfah ren beauftragt ist. «Alles ging schnell und sehr unbürokratisch. Angestellte der SwissShrimp AG haben bei der Ernte geholfen», erklärt Lendi. Die Tiere sind nach der Ernte nach Winterthur gebracht worden, wo sie weiterverarbeitet wurden. Anschliessend gingen die Shrimps in die Gastronomie.

An den Anlagen nicht interessiert

An einer Übernahme der Swiss-Shrimp-Anlagen in Rheinfelden ist die Lucky Shrimp AG nicht interessiert, wie Stephan Lendi ausführt. Die Firma betreibt zwar in Winterthur auch eine Shrimps-Zucht, aber mit einer ganz anderen Technologie. Das sogenannte Biofloc-System ahmt den natürlichen Lebensraum der Shrimps nach. Die Tiere leben dort wie in Mangroven. «Das System regeneriert sich selbst. Das ist eine sehr nachhaltige Methode», so Lendi. Es sei nicht Absicht der Firma, möglichst viele Shrimps zu produzieren und diese einfach zu verkaufen. «Wir wollen die lokale Shrimpszucht fördern und sie so demokratisieren», sagt Lendi. Die Lucky Shrimp AG baut modulare Anlagen, die direkt am Verbrauchsort eingesetzt werden können. So soll eine umweltverträgliche Shrimps-Produktion in ganz Europa ermöglicht werden.

Probleme trotz guter Nachfrage

Seit 2019 hat die SwissShrimp AG in Rheinfelden Crevetten produziert. Die Nachfrage war zwar gut, doch es gab bei der Produktion immer wieder Probleme. Hinzu kamen grosse finanzielle Schwierigkeiten, die schliesslich dazu geführt haben, dass am 13. Mai 2025 der Konkurs über das Pionierunternehmen eröffnet werden musste. Mit der Ernte der letzten Shrimps endet dieses Kapitel in Rheinfelden vorerst.