Die Cookinseln im Zentrum

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag (WGT), der auf der ganzen Welt jeweils am ersten Freitag im März gefeiert wird, wird jedes Jahr von einem andern Landeskomitee zusammengestellt. Für die Feier vom Freitag, 7. März, sind dies Frauen von den Cookinseln, die zusammen das WGT-Komitee EWNI bilden. Zu den grössten Attraktionen der Cookinseln gehören Naturschauplätze wie Korallenriffe, Atolle, Lagunenstrände und Vulkangipfel. Auch kulturelle Veranstaltungen mit einheimischer Musik, Gesang, Tanz und Essen gehören dazu. So verwundert es nicht, dass das farbenfrohe Titelbild zur Weltgebetstags-Liturgie 2025 aussieht wie eine Einladung zu paradiesischen Ferien: Die Cookinseln sind «wunderbar geschaffen».

Auch in der römisch-katholischen Pfarrkirche in Stein wird der Weltgebetstag farbenfroh und fröhlich gefeiert. Ein Organisationsteam mit Manuela Köchling, Silvia Schmid, Franzi Mitulla und Fabrice Müller hat mit den Vorbereitungen begonnen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu einem landestypischen Imbiss eingeladen. Das Organisationsteam freut sich auf viele Gäste und eine stimmungsvolle Feier, die um 18 Uhr in der Pfarrkirche beginnt. (mgt)